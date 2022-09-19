Подмосковные грабители насмерть опоили снотворным одну из жертв

Следствие направило в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин и женщины, грабивших своих жертв при помощи сильнодействующих медпрепаратов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что в июле 2020 года одним из обвиняемых совместно с двумя его знакомыми была создана устойчивая преступная группа с целью хищения чужого имущества для личного обогащения. Для реализации преступного умысла один из обвиняемых, подготавливал заранее бутылку с питьевой водой, в которой растворял сильнодействующее лекарственное вещество. Под обманным предлогом его соучастница заманивала мужчин в автомобиль под управлением обвиняемого, где последний предлагал потерпевшим выпить из указанной бутылки, после чего потерпевшие теряли сознание», – говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемые забирали ценные вещи и деньги потерпевших, находившихся в бессознательном состоянии мужчин, оставляли на улице. По данным следствия, подобным образом группа совершила три преступных эпизода, причем, в одним из случаев потерпевший скончался от отравления. Общая добыча злоумышленников составила более 4 млн рублей.

«Сложность расследования уголовного дела заключалось в том, что преступление было совершено в условиях неочевидности более двух лет назад, обвиняемые соблюдали методы конспирации и старались обеспечить себе алиби. Тем не менее следователем была собрана неопровержимая доказательственная база и собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу», – добавили в Следкомитете.

Участники группы обвиняются в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ разбой совершенный группой лиц по предварительному сговору), пп. «а» «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в крупном размере) , ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) , пп. «в» «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в крупном размере с банковского счета), пп. «а» «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) , ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого документа), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Москва, Андрей Дорофеев

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