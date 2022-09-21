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Среда, 21 сентября 2022, 12:10 мск

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Крах проекта «анти-Россия»: Матвиенко прокомментировала перспективы референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонщине

Архив. Фото пресс-службы Совета Федерации

Решение о проведении референдума о присоединении к России на освобожденных украинских территориях означает крах политики Запада по проекту «анти-Россия» Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая сегодня осеннюю сессию верхней палаты парламента. По ее словам, президент РФ Владимир Путин проинформировал сенаторов о решении объявить частичную мобилизацию.

«Глава государства ясно дал понять, что сегодня наши военные противостоят не только киевскому [режиму], а мощной военной машине коллективного Запада. В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечение ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан и Совет Федерации получил соответствующее сообщение», – пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда также обратила внимание на желание республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей провести референдум о присоединении к России. «Они сами хотят определить свою судьбу, и имеют на это полное право. То, что люди вышли с такой инициативой, говорит об их глубокой духовной связи с нашей страной, что они остались верны своим ценностям, вере, родной для них русской культуре. И свое мирное и безопасное будущее они видят только в составе России», – констатировала она.

«Эта народная инициатива – самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта «анти-Россия». Люди не хотят чувствовать себя частью этого проекта. Они хотят быть с нами, с настоящей, большой и великой Россией», – заявила спикер верхней палаты российского парламента.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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