Падение курса рубля реально к началу нового года, – прогноз экономиста

Падение курса рубля возможно к началу следующего года до уровня 70-80 за американский доллар. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, такая ситуация выгодна министерству финансов РФ в условиях дефицита бюджета.

Как считает эксперт, в перспективе можно ожидать госрегулирование курса рубля с удобным для Минфина РФ курсом для погашения дефицита бюджета. «Скоро придем к прямому государственному регулированию курса, к сожалению. Потому что на самом деле мы уже все прежние концепции регулирования денежного валютного механизма в России отбрасываем», – отметил Липсиц.

По оценке экономиста, в финансовом отношении Россия вернулась к началу 1990-х годов. «Центробанк впрямую кредитует министерство финансов, что раньше было запрещено и категорически недопустимо. Сейчас это реально так и делается. Поэтому вернемся, скорее всего, к какому-то государственному регулированию курса. Будет официальный курс, который, скорее всего, интересует Минфин – в диапазоне 70-80 рублей за доллар», – прогнозирует он.

Как полагает эксперт, ожидать падения курса рубля стоит «ближе к концу года, может быть, в начале следующего». «Это зависит от финансового состояния РФ. Оно у нас очень быстро сегодня ухудшается. Это большая драма для России, потому что все мы очень сильно зависим от бюджета. А сейчас ситуация очень сильно ухудшается. Мы довольно сильно уже проели финансовый запас, который был на начало года, и идем к очень большому дефициту бюджета», – пояснил Липсиц.

«Судя по всему, можно ожидать, что в районе первого квартала мы увидим сильное ослабление рубля, потому что Минфин будет, уже что называется, любыми способами стараться получить деньги для покрытия дефицита в бюджете. По первым цифрам, которые Минфин выпускает в пространство, ожидается, что дефицит будет где-то 3,5 трлн, и на будущий год такой же», – уточнил экономист.

Ранее сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, что проект федерального бюджета составлен с дефицитом. «Мы ожидаем общий объем поступлений в 2023 году свыше 26,13 трлн рублей. Расходы увеличатся до 29,56 трлн рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным», – уточнил премьер-министр.

Стоит отметить, что Минфин России ожидает курса доллара США в 2023 году на уровне 68,3 рубля, в 2024 году – 70,9 рубля и в 2025 году – 72,2 рубля. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на предстоящую трехлетку, которые приводят федеральные информагенства.

При этом стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра, 23 сентября, составит 59,8318 рубля, евро – 58,9388.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»