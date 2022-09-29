Силуанов допустил, что «бюджетное правило» заработает уже в этом году

Министерство финансов РФ не исключает выхода на валютный рынок в рамках бюджетного правила и покупок валюты, в том числе китайских юаней, для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, это может случиться уже в текущем году.

«Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок (с покупками валюты). Если конъюнктура следующего года будет такая, что мы видим дополнительные нефтегазовые поступления – мы будем, сейчас готовим всю нормативку, будем участвовать на валютном рынке. Только это будет другая валюта», – цитирует Силуанова «Прайм».

Глава Минфина признал, что в 2022 году «бюджетное правило» приостановлено, но при этом добавил, что его применение возможно. «Если решим выходить, будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила. То есть, исходя из цены отсечения 44,2 доллара (за баррель нефти Urals), что выше – можем направлять в ФНБ. Все ли направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях – будет решать Центральный банк, наш агент», – пояснил он.

«Мы будем, исходя из бюджетного правила, отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ уже, как и раньше, самостоятельно будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить», – уточнил министр.

«Можем и в рублях хранить (средства ФНБ), но не будет тогда влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, как экспортерам крепкий курс (рубля) не очень желателен, но и резкие колебания тоже не нужны», – пояснил Силуанов, добавив, что, если Минфину России удастся выходить на рынок и занимать – будет меньше тратиться средств ФНБ.

Ранее эксперты предупреждали о возможном ослаблении курса рубля в случае возобновления действия «бюджетного правила». По их оценке, в условиях дефицита бюджета крепкая отечественная валюта не выгодна Минфину РФ.

Примечательно, что в материалах к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку говорится, что правительство РФ ожидает курс доллара США в 2023 году на уровне 68,3 рубля, в 2024 году – 70,9 рубля и в 2025 году – 72,2 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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