«Ситуация на особом контроле»: увеличился поток россиян, выезжающих в Казахстан

На казахстанско-российской границе увеличился поток граждан РФ, выезжающих в Казахстан. Об этом сообщила сегодня пресс-служба пограничной службы республиканского Комитета национальной безопасности.

«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4-х наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД Казахстана распространил специальный комментарий в связи с «обеспокоенностью некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в страну граждан Российской Федерации».

«Отдельно подчеркиваем, что мы живём в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности», – говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также заявили, что инфраструктура Казахстана на данный момент позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей.

«Нами ведётся тщательный мониторинг текущей ситуации, и, при возникновении серьёзных рисков, будут приняты соответствующие меры с учётом международного права и национального законодательства», – добавили в МИД Казахстана.

Астана, Андрей Дорофеев

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