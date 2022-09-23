Кремль: Попытки Киева отбить Донбасс после присоединения к РФ будут считаться атаками на Россию

После присоединения Донбасса к РФ попытки Киева вернуть силой контроль над этим регионом будут означать прямую атаку на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – подчеркнул представитель Кремля, которого цитирует «Интерфакс».

Песков пояснил, что соответствующие положения Конституции РФ будут действовать с момента вступления народных республик Донбасса в состав России, уточнив, что решение о присоединении новых территорий пройдет достаточно быстро.

«Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов – целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал он, выразив убеждение, что «это будет достаточно быстро».

При этом спикер Кремля отметил, что Москва пока не видит предпосылок для возобновления переговоров с Киевом. «Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса», – цитирует Пескова РИА «Новости».

«Президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях – от высокого до высшего – заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», – добавил представитель Кремля.

Москва, Андрей Дорофеев

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