В бюджете не предусмотрено: списание кредитов погибших мобилизованных будет осуществляться за счет банков

Российские банки могут увеличить ставки по кредитам, если будет введена кредитная амнистия для мобилизованных граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня в Госдуме при обсуждении закона о льготах по кредитам россиян, призванных на военную службу в рамках мобилизации. Законопроект предполагает, что потребительские и ипотечные кредиты граждан, которые были мобилизованы и погибли, будут погашены за счет средств банков.

В частности, заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что законопроект не предусматривает расходов из бюджета на погашение кредита в случае гибели мобилизованного гражданина. «Предполагается, что это (погашение кредита) будет делаться за счет банков», – пояснил он.

При этом замминистра отметил, что такая мера не повлияет на выдачу кредитов гражданам, которые потенциально могут быть мобилизованы. «У нас 25 млн человек попадают в этот пул. Но если банки хотят прекратить работать с 25 миллионами работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они будут работать тогда. Я не очень боюсь этого риска», – подчеркнул Моисеев.

Представлявший законопроект глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков со своей стороны отметил, что «риски для банков возрастают, они очевидно будут на этот риск смотреть внимательно». При этом парламентарий отклонил предложение о кредитной амнистии.

«Сейчас государство не берет на себя обязательства по выполнению соответствующих норм того закона. Все ляжет на плечи кредитных организаций и микрофинансовых организаций. Любые риски банки закладывают в процентную ставку, а платят те, кто берет кредит. Как только такой риск появится, проценты, я вас уверяю, возрастут для заемщиков, и они будут фактически оплачивать все эти ситуации», – пояснил он.

«Можно, конечно, заявлять о кредитной амнистии, говорить красивые слова, набирать какие-то очки, но это все за чей счет? За счет тех же граждан, которые оплатят такое действия», – заключил Аксаков.

Как сообщал «Новый День», по итогам обсуждения в Госдуме законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных был принят в первом чтении. Документ закрепляет порядок предоставления заемщику льготного периода, не превышающего срок его военной службы. Такое же право будет дано находящимся на иждивении у мобилизованного. В случае его гибели предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредиту военнослужащего и находящихся на его иждивении лиц.

Предполагается, что законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, и будет распространяться на всех лиц, которые в ней участвуют.

Завтра Госдума планирует принять документ сразу во втором и третьем чтении.

Москва, Мария Соколова

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