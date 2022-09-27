Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул для граждан, мобилизованных на военную службу.

Согласно этому документу, право на кредитные каникулы должно будет распространяться как на граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и взявших кредит до призыва, так и на лиц, находящихся у них на иждивении.

В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.

Также законопроектом предусматривается полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели мобилизованного.

«Планируем в окончательном чтении рассмотреть законопроект завтра и выйти на его принятие», – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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