«Излишне оптимистично и неприемлемо»: Счетная палата оценила разработанный правительством проект госбюджета-2023

Запланированных правительством в федеральном бюджете на будущий год инвестиций недостаточно для слома инерционной модели развития экономики России, а дефицит имеет все шансы оказаться больше прогнозов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, требуется срочный пересмотр отраслевых стратегий с учетом необходимого стратегическое планирования хотя бы на среднесрочную перспективу.

Аудитор обратил внимание, что в созданной правительством автоматизированной системе формирования и отбора необходимых мер «отсутствует оценка ожидаемых и фактических эффектов от их реализации». «Многие антикризисные меры планируется продлить на 23-й год, и мы не всегда видим проведенную правительством оценку их эффективности. Для выявления экономических рисков и мер реагирования на них нужен адекватный сценарный анализ. Например, правительство заложило различные варианты событий в текущем прогнозе социально-экономического развития. Однако прогноз ключевых драйверов экономики, на наш взгляд, излишне оптимистичен. Это касается конечного потребления населения, инвестиций и показателей внешней торговли. В условиях высокой неопределенности, как мы наблюдали и в период пандемии, можно ожидать более осторожного поведения как со стороны населения при использовании кредитов и сбережений на потребление, так и со стороны бизнеса при принятии инвестиционных решений. Одновременно нельзя исключать и риски недополучения доходов федерального бюджета от внешнеторговых операций», – подчеркнул Зайцев.

По его словам, если запланированный объем экспорта, в первую очередь, энергоносителей не будет достигнут, а курс рубля окажется крепче прогноза, «дефицит бюджета может оказаться даже выше заложенных в проекте бюджета цифр».

При этом Зайцев констатировал, что реализации планов правительства по темпам прироста инвестиций на 4% в год «недостаточно для слома инерционной модели развития экономики». «Но даже такие темпы недостижимы без значительных государственных капитальных вложений и государственно-частного партнерства. При этом очень важен вопрос качества разработки программы инвестиционных проектов. Требуется срочный пересмотр отраслевых стратегий», – пояснил он.

«Еще более актуальным становится вопрос качества и экономической эффективности госпрограмм. В этом году Счетная палата реализовала новый подход в оценке госпрограмм. Мы оценили не только их исполнение за 21-й год, но и процесс их формирования. В итоге, по нашим оценкам, 75% госпрограмм сформированы с качеством средним и ниже среднего. Это означает, например, если госпрограмма спланирована с ненапряженными показателями, то и результата добиться очень легко. Амбициозных целей всегда трудней достичь», – отметил аудитор.

Кроме того, Зайцев назвал неприемлемым минимальный объем финансирования образования и науки. «Объем бюджетных ассигновании в плане первоочередных действий в этих сферах составил 11 млрд 400 млн рублей. В непростых условиях, в которых находится экономика страны, среднесрочные задачи развития науки и образования – это залог технологического суверенитета России. Они требуют повышенного внимания», – подчеркнул он.

«В условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры, дальнейшего ужесточения санкций, мы считаем необходимым помимо принятия срочных антикризисных мер, сконцентрироваться также на разработке качественных среднесрочных программ развития», – заключил Зайцев.

Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, его расходы составят 29 трлн рублей в 2023 году и чуть более этой суммы в 2024 и 2025 году. Доходы запланированы на уровне 26 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн – в 2024 году и 27,9 трлн – в 2025-м. Дефицит, по прогнозам, составит около 3 трлн рублей или 2% ВВП. Закрывать его планируется преимущественно за счет заимствований с постепенным сокращением до 0,7% в 2025 году.

Планируется, что документ будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания 26 октября.

Москва, Мария Соколова

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