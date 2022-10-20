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Четверг, 20 октября 2022, 18:01 мск

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Кубышка распечатана: дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ

Глава правительства России Михаил Мишустин велел направить 1 трлн рублей из Фонд национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал в четверг, 20 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поручение дано Минфину в соответствии с законом об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году.

По информации Министерства финансов, выделенные средства пойдут, в том числе, «на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам».

Там отметили, что право использовать в 2022 году средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета предусмотрено в федеральном законодательстве.

По состоянию на 1 октября, объем Фонда национального благосостояния составил 10,792 трлн рублей или 8,1% ВВП. За месяц он уменьшился на 1,08 трлн рублей.

На начало 2022 года объем ФНБ составлял 13,57 трлн рублей. Таким образом, за девять месяцев текущего года ФНБ сократился на 2,78 трлн рублей.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что федеральный бюджет в предстоящие три года будет дефицитным. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что в августе бюджетная система перешла к дефициту: бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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