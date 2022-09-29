Пять человек обвиняются в Москве в заказном убийстве девушки

В суд направлено уголовное дело в отношении подстрекателя, организаторов и исполнителей заказного убийства девушки, совершенного в столице в 2020 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По версии следствия, обвиняемая на почве ревности убедила приятеля в необходимости организации убийства девушки, который, в свою очередь, обратился к знакомому с просьбой организовать убийство за 500 тысяч рублей. Согласившийся мужчина за вознаграждение в размере 300 тысяч рублей привлек в качестве непосредственного исполнителя жителя другого региона, а также приобрел охолощенные пистолеты модели «Р-411», из которых в дальнейшем, в том числе с исполнителем, изготавливал пригодное к стрельбе огнестрельное оружие, а также 13 патронов, относящихся к штатным боеприпасам для охотничьих карабинов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

23 декабря 2020 года мужчины на автомобиле прибыли к одному из домов по ул. Гарибальди, дождались появления девушки, после чего исполнитель произвел из пистолета выстрел ей в голову. Потерпевшая скончалась в больнице на следующий день.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что нанятый организатор, а также исполнитель убийства и его младший брат в декабре того же года совершили разбойное нападение на мужчину и похитили автомобиль стоимостью 87 тыс рублей.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигуранты обвиняются по ч. 3, 4 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и организация убийства по найму), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, передача огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1, 2 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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