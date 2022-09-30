Ряд станций столичного метро сегодня могут закрыть

Вход и выход на некоторых станциях столичного метро сегодня может быть ограничен. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро», – говорится в сообщении ведомства.

Также в дептрансе напомнили, что сегодня будет ограничен проезд по целому ряду улиц и набережных в центре столицы.

С 6 часов утра будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая. Также на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 10 утра перекроют движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.

С 13.00 будут закрыты Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост и Кадашевская набережная. С 14.00 аналогичные ограничения коснутся Старой площади и Китайгородского проезда. При этом на Фрунзенской набережной от ул. Хамовнический Вал до Садового кольца и в районе перекрытий временно запрещена парковка.

Как сообщалось, сегодня в 15.00 в Кремле начнется церемония заключения договоров о включении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Кроме того, вечером в центре столицы планируется проведение крупного массового мероприятия, посвященного этому событию.

Москва, Андрей Дорофеев

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