Открытие Большой кольцевой линии и пересадочные узлы разгрузят автотрассы Москвы на 15%

Большая кольцевая линия (БКЛ), которую откроют в начале 2023 года, и сеть ТПУ помогут разгрузить автомобильные дороги Москвы, а также Кольцевую и радиальные линии метро на 10-15%. Об этом заявили в столичном правительстве.

Длина БКЛ превысит 70 км, а у пассажиров метро появится возможность совершать 30 пересадок на другие линии, Московское центральное кольцо, железные дороги и Московские центральные диаметры. Это сэкономит им время поездки на 20-30 минут. Кроме того, впервые у многих москвичей метро появится рядом с домом.

Большую роль в сокращении времени поездки сыграют транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), которые строят на станциях пересадки БКЛ. Они выполняют не только логистическую функцию, но и являются благоустроенными общественными пространствами – новыми центрами социальной активности для жителей столицы, отмечают в АО «Мосинжпроект».

Например, крупный пересадочный узел «Марьина Роща» объединяет новую станцию БКЛ, действующую станцию Люблинско-Дмитровской ветки, будущую станцию второго маршрута Московских центральных диаметров и маршруты наземного транспорта.

Сегодня в столице уже открыты 42 ТПУ, и полным ходом идет строительство новых. А всего их должно появиться 96. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, одно из преимуществ пересадочных узлов для пассажиров – это создание условий для быстрого и комфортного перемещения с одного вида транспорта на другой по принципу «сухие ноги».

Для транспортной системы Москвы появление ТПУ значит равномерное распределение нагрузки на различные виды транспорта. Нагрузка на дорожную сеть при этом снизится на 7%. Кроме того, узлы включают сопутствующую инфраструктуру, в том числе, коммерческие площади, где создаются сотни новых рабочих мест. Но и это еще не все: вокруг узлов, как правило, облагораживают территорию. Там разбивают парки, строят дороги, создают прогулочные зоны и велопарковки.

«Обычно в состав ТПУ входят автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, пешеходные переходы, павильоны для наземного транспорта и парковки. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача проектировать транспортно-пересадочные узлы как новые формы организации городского пространства с благоустроенной территорией и разнообразной инфраструктурой. Здесь можно совершить покупки, получить медицинскую помощь, воспользоваться различными видами услуг», – отметил Загрутдинов.

Например, ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одни из самых крупных пересадочных узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки. В его состав войдут два пассажирских терминала МЦД-1 и МЦД-3, пешеходная галерея через железнодорожные пути, а также надземная пешеходная галерея с выходом к станции метрополитена Петровско-Разумовская на Дмитровском шоссе. ТПУ откроют до 2024 года.

Источник: портал Архсовета Москвы

Еще один крупный узел – «Лесопарковая» – станет отправной точкой регулярного автобусного сообщения Москва – Симферополь и 17 маршрутов, следующих в Москву из областных городов.

Кстати, помимо включения в состав узлов парковок и коммерческих помещений, в границах ТПУ активно развивают жилищные проекты. Например, в районе ТПУ «Марьина Роща» появится жилой дом на 286 квартир для переселенцев по программе реновации.

На сегодня строительством ТПУ занимаются лишь в столице и зарубежных мегаполисах. Однако подобный проект планировали реализовать и в Санкт-Петербурге. Так, на ПМЭФ-2021 было заявлено о создании в городе 61 ТПУ за 186 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Инвестором проекта стала компания «Мегалайн», которая намеревалась строить узлы на базе действующих и перспективных станций метро. В перечне приоритетных значились ТПУ у «Старой Деревни», «Гражданского проспекта», «Дыбенко» и «Проспекта Большевиков». Тогда глава компании Геннадий Корупятник отмечал, что реализация ТПУ позволит развивать депрессивные территории окраин.

Однако впоследствии планы Смольного радикально поменялись. Решить проблему пробок и высокого трафика решили с помощью проведения транспортной реформы и расширения зоны платной парковки. В комитете по транспорту назвали зону платной парковки социальным проектом, «который направлен на регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства».

Однако жители раскритиковали в соцсетях оба проекта. Первый – за ликвидацию популярных маршрутов, что привело к неудобствам с передвижением по городу, а второй – за поборы. Кстати, от пробок город это тоже не избавило. О них СМИ продолжают регулярно сообщать, в особенности, ситуация усугубилась со стартом ремонта на Пулковского шоссе, который продлится до конца октября.

Таким образом, власти Петербурга отказались от проторенного пути решения данной проблемы, по которому идет весь мир. Тем не менее, первые ТПУ будут появляться возле города и свяжут его с некоторыми муниципалитетами Ленобласти. Так, компания «Мегалайн» планирует построить ТПУ в Кудрово. Первые объекты в рамках ТПУ планируется ввести в эксплуатацию уже к 2025 году. К 2030 году планируется закончить строительство метро. По мнению экспертов, перспективный транспортный проект повысит экономическую привлекательность города.

Москва – Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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