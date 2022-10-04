Лукашенко: Польша, Украина и страны Прибалтики стянули войска к белорусским границам

Польша, страны Прибалтики и Украина наращивают свои военные группировки у границ Белоруссии и ведут активную разведку. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам военной безопасности, передает агентство «Белта».

По его словам, в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая часть – около 25 тысяч – в сопредельных с Беларусью странах.

«Не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ. Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси. Одновременно под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий», – отметил белорусский лидер.

Наибольшую активность проявляет Польша, подчеркнул он. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.

По его словам, пытаются не отставать в милитаристской гонке Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп. «Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы – в 20 километрах», – уточнил Лукашенко.

Кроме того, Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс». «Зачем они им, военным людям, думаю, пояснять не надо», – добавил белорусский президент.

В то же время, как сообщил Лукашенко, Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

«Словом, не просто (Украина) забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», – заявил он.

При этом Лукашенко признал, что Белоруссия участвует в специальной военной операции, но не нарушает своих обязательств. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», – пояснил он.

«Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», – сказал белорусский лидер.

Минск, Андрей Дорофеев

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