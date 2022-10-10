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Понедельник, 10 октября 2022, 12:40 мск

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«Только начало…» В Госдуме прокомментировали обстрел инфраструктуры Украины

Фото: Минобороны РФ

Обстрел критической инфраструктуры на территории Украины – это только начало. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Не надо паниковать, надо проявить терпение и дождаться. В любом варианте мы должны критическую инфраструктуру всю поразить. Думаю, эта тема началась, она только началась. Это не одномоментный процесс, это довольно-таки долгий и приличный (процесс)», – сказал Гурулев в своем телеграм-канале, комментируя последние новости об обстреле украинских городов.

По его мнению, предпринимаемые меры ускорят окончание специальной военной операции. «В рамках той мобилизации, которая идет, и тех действий, которые предпринимаются, думаю, это ускорит наше движение к победе. А победа будет только за нами», – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что на территории Украины были произведены удары по ряду объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщают СМИ из Киева, Хмельницкого, Тернополя, Житомира, Львова.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на теракт на Крымском мосту со стороны «несостоявшегося государства Украина» может быть «только прямое уничтожение террористов».

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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