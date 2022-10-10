Мигрант-массажист задушил клиентку в Подмосковье

Правоохранители Балашихи задержали 27-летнего гражданина одного из соседних государств, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 5 октября 2022 года в квартире по улице Некрасова в городе Реутове обнаружено тело 40-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, но со связанными руками. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стала асфиксия. В рамках проведения следственных действий установлено, что женщина вызывала на дом частного массажиста для оказания услуг», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину, оказывавшего услуги массажа погибшей. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал следователю, что в ходе конфликта с клиенткой сначала связал ее, а затем задушил. После этого мужчина забрал мобильные телефоны потерпевшей и скрылся.

Следователи работают над закреплением доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, осуществлена проверка показаний на месте с участием подозреваемого. Получено заключение судебно-медицинской экспертизы, назначено проведение молекулярно-генетической, психолого-психиатрической и дактилоскопической экспертиз.

По ходатайству следствия суд арестовал задержанного.

Москва, Андрей Дорофеев

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