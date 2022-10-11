Глава КГБ Белоруссии прогнозирует скорый перелом в российской спецоперации на Украине

Переломный момент в российской специальной военной операции на Украине может наступить в ноябре-феврале. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель во время информирования населения по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», – сказал глава белорусского КГБ, слова которого цитирует агентство «Белта».

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович со своей стороны признал, что ситуация ухудшается.

«Ситуация вокруг нашей страны остается действительно сегодня напряженной. Имеет тенденцию к обострению», – заявил он.

В то же время Вольфович призвал граждан не паниковать. «Обстановка силовым блоком контролируется, оценивается, своевременно докладывается главе государства. Вы видите, что президент лично берет на контроль эту обстановку, проводит совещания, дает указания. Поэтому паниковать не стоит. Меры, которые сегодня принимаются министерством обороны, Комитетом госбезопасности, силовыми структурами, обеспечивают контроль за обстановкой, которая складывается», – отметил секретарь белорусского Совбеза.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что началось развертывание российско-белорусской группировки войск для купирования внешних угроз.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы [с президентом РФ Владимиром Путиным] договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа, я всегда об этом говорил, этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – заявил Лукашенко.

Минск, Андрей Дорофеев

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