Организатор и исполнитель заказного убийства арестованы в Подмосковье

Суд в Подмосковье отправил под арест двух мужчин, обвиняемых в убийстве и организации убийства, произошедшего месяц назад на рынке в Ступино. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, один из обвиняемых, на почве конфликта, произошедшего с ранее знакомым ему мужчиной, решил совершить его убийство. Для реализации преступной цели злоумышленник попросил совершить убийство своего знакомого, пообещав ему денежное вознаграждение в виде 1 млн 700 тыс рублей, на что последний согласился в связи с имевшимися у него материальными трудностями», – говорится в сообщении ведомства.

После этого, по данным СК, 16 сентября текущего года на рынке в рабочем поселке Михнево городского округа Ступино исполнитель совершил несколько выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся с места убийства, избавился от одежды и от оружия.

Тем не менее, 23 сентября правоохранителям удалось установить местонахождение исполнителя и задержать его. В ходе допроса мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах произошедшего, а также предоставил информацию о заказчике. Позднее организатор преступления также был задержан.

В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что исполнитель убийства ранее судим за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и освободился из мест лишения свободы в сентябре 2021 года», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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