Эксперты прогнозируют рост цен на овощи до 100% после завершения уборочной кампании

Цены на плодоовощную продукцию в России могут вырасти до 100% после окончания уборочной кампании. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, сейчас стоимость овощей намеренно занижается, чтобы выкупить у крестьян по минимальным ценам, после чего можно ожидать очередного подорожания.

В частности, глава Союза потребителей России Петр Шелищ обратил внимание, что, с одной стороны, высокие цены защищают россиян от дефицита продуктов, с другой – речь идет о качестве. «Когда с торговых сетей требуют особенно жестко не поднимать цены, они готовы закрывать глаза на то, что минимальная цена достигается за счет снижения качества. И это становится не единичными случаями, а нормой. Потому что если ты не снижаешь свои издержки, а самый простой способ – это уменьшить объем или вес упаковки, или заменить ингредиенты на более дешевые, значит – менее качественные… Это неизбежно», – подчеркнул Шелищ.

В то же время координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко со своей стороны подчеркнул, что в настоящее время выгода бизнеса зачастую превалирует над социальной ответственностью. «Контрольно-надзорные органы власти пока еще не до конца перестроились к жизни в новых реалиях. Потому что нужно сейчас не по хвостам бить, а нужно работать на опережение. Поэтому и для Минсельхоза, и для правительства на первое место, именно с точки зрения воздействия, мониторинга на розничную торговлю должен выходить такой показатель как доля непосредственно сельхозтоваропроизводителя в цене на торговой полке. То есть, если 60-70% будет доставаться крестьянину, тогда у нас все цены будут справедливыми. И мы будем видеть, что даже если цена увеличится, то капитал пойдет в сферу сельского хозяйства. А если капуста сейчас продается по 12 рублей при наценке, например, 100%, то кто ж захочет за 2-3 рубля заниматься ее выращиванием?! И по сути эти цены в текущем году обрушивают именно этот сектор», – пояснил он.

При этом эксперт считает, что цены на плодоовощную продукцию реально могут вырасти на 40-100% после окончания уборочной кампании. В этой связи Бражко привел в пример «операцию лимон», когда цена на этот продукт выросла с 80 до 600 рублей, и никто на рынке не смог объяснить, почему это случилось. «Пришли профессионалы с фондового рынка, которые пытаются теперь зарабатывать не только на биржевой торговле фьючерсами, долларом, фунтом, евро, они перешли к продуктам питания. Это образованные люди, которые мыслят масштабно, которые хотят заработать не 100 и не тысячу рублей, а миллиард, поэтому они раскачивают рынки», – заявил он.

Как полагает Бражко, нынешняя низкая стоимость овощей нужна для скупки у крестьян дешевой продукции, а после цена вырастет к уровню начала года. «Этот праздник для покупателей прекратят, потому что одно дело заработать 20 рублей с килограмма капусты. Еще же и торговля должна заработать, и посредники, и остальные участники рынка. Эта низкая цена сделана для того, чтобы забрать по низкой цене продукты у крестьян, фермеров и через месяц привести к тому уровню, к которому мы привыкли в начале года. Думаю, будет примерно плюс 20-40 рублей к килограмму», – заключил координатор проекта «За честные продукты».

Москва, Мария Соколова

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