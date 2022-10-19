Москвич вывез в лес и задушил бывшего бойфренда своей сожительницы

Житель Москвы совершил убийство, чтобы оградить сожительницу от притязаний ее бывшего любовника. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 14 октября обвиняемому позвонила сожительница и сообщила, что к ней в квартиру приехал бывший сожитель, недавно освободившийся из колонии, где отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.

«Обвиняемый, взяв с собой наручники, скотч и перцовый баллончик, проследовал по адресу местожительства своей сожительницы в городе Москве. На лестничной площадке возле квартиры между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый распылил баллончик в лицо потерпевшего, после чего надел на него наручники, а также связал скотчем. Далее мужчина поместил оппонента в багажник своего автомобиля и вывез в поле вблизи д. Ровеньки городского округа Руза, где задушил потерпевшего», – говорится в сообщении ведомства.

Позже тело потерпевшего обнаружил грибник.

Москва, Андрей Дорофеев

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