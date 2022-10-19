Столичный суд приговорил убийц бывшей учительницы музыки к 18 годам колонии

Столичный суд вынес приговор в отношении 28-летнего уроженца Республики Марий Эл Андрея Алексеева и 40-летнего москвича Виктора Коростелева, признав их виновными в убийстве, поджоге, разбое и ряде других преступлений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по городу Москве.

«Поздно вечером 11 августа 2021 года обвиняемые, находясь на территории садового некоммерческого товарищества «Красная Пахра» расположенного в поселке Армейский поселения Михайлово-Ярцевское города Москвы, совершили разбойное нападение на пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения и завладели их денежными средствами, которые потерпевшая под угрозами перевела на банковскую карту одного из обвиняемых. После чего они задушили женщину и с целью сокрытия преступления, а также убийства непосредственного свидетеля преступления – ее брата, заперли дом и подожгли его», – говорится в сообщении ведомства.

Пожилой мужчина смог выбраться и был своевременно госпитализирован. Также установлено, что незадолго до совершения преступления Алексеев совершил в квартире жилого дома, расположенного на территории Юго-Западного административного округа Москвы, иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

«Фигуранты заранее планировали совершение преступления, в том числе выслеживали потенциальных жертв вблизи их фактического проживания в городе Москве. Потерпевшая женщина была знакома с Алексеевым, поскольку являлась его учителем музыки», – добавили в СК.

В пресс-службе отметили, что в ходе предварительного следствия был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изъяты и проанализированы документы финансово-кредитных организаций, установлены и допрошены более 30 свидетелей, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, более 40 сложных судебных экспертиз, в том числе трасологические, дактилоскопические, медико-криминалистические, технико-криминалистические, молекулярно-генетические, физико-химические, пожарно-технические, экономические и многие другие, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили фигурантов в совершенных преступлениях.

Приговором суда обоим подсудимым назначены наказания в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать срок Алексеев и Коростелев будут соответственно в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Москва, Андрей Дорофеев

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