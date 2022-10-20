Бежавшие от мобилизации россияне сняли с банковских счетов почти полтриллиона рублей

В сентябре объем средств населения России на банковских счетах снизился на 458 млрд рублей, причем, отток средств наблюдался во второй половине месяца, когда начался массовый выезд граждан за рубеж. Об этом говорится в отчете Центрального банка РФ о состоянии банковского сектора.

«Средства населения снизились по итогам сентября на 458 млрд руб (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», – говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отметили, что сократились в большей степени валютные счета (-7,1 млрд долл. США, или -427 млрд руб, – 10,4%). Рублевые накопления снизились незначительно (-31 млрд руб, или -0,1%).

В соответствии с приведенной Банком России статистикой, сентябрьский отток средств стал рекордным с февраля, когда со счетов было снято 1,2 трлн рублей.

В ЦБ добавили, что в сентябре внутри рублевых вложений продолжилось перераспределение в пользу текущих счетов (+485 млрд руб, +5%) при одновременном сокращении срочных депозитов (-516 млрд руб, – 2,6%).

«Это связано как с истечением срока действия краткосрочных вкладов (на срок до 6 месяцев), заключенных в апреле по высоким ставкам, так и с продолжавшимся снижением ставок (средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,54% в последней декаде сентября с 6,84% в последней декаде августа). Однако стоит отметить, что уже в начале октября банки начали поднимать ставки, чтобы приостановить оттоки средств. В результате средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла за первую декаду октября на 0,13 п.п., до 6,67%», – говорится в сообщении регулятора.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»