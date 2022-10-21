Группа убийц травила пожилых москвичей ради недвижимости

Перед судом в столице предстанут пятеро участников преступной группы, обвиняемые в убийствах пожилых людей для присвоения их имущества по договорам ренты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Пользуясь тем обстоятельством, что договоры ренты заключались пожилыми, одиноко проживающими гражданами, нуждающимися в оказании помощи в быту, сообщники под видом социальных работников посещали потерпевших, в том числе предлагали произвести по месту жительства бытовой ремонт, осуществление которого поручалось другим участникам группы. После начала посещения квартир потерпевших, исполнители преступлений незаметно добавляли в еду и напитки пожилых людей лекарственные средства и сильнодействующие вещества, что приводило к расстройству здоровья потерпевших и последующему наступлению смерти», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

После смерти потерпевших недвижимое имущество освобождалось от обременений, предусмотренных договорами пожизненной ренты, и переходило в распоряжение злоумышленников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении организатора и других участников преступной группы выделено в отдельное производство. Ранее один из участников преступной группы был осужден, а к другому судом применены принудительные меры медицинского характера.

Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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