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Пятница, 21 октября 2022, 16:00 мск

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Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС арестован по делу о получении крупной взятки

Басманный суд Москвы арестовал начальника Контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Репина В.В. (…) меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Репина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кроме Репина, по делу проходят генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), и адвокат Дмитрий Григорьев, который обвиняется по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Оба они также заключены под стражу до 17 декабря.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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