«Отозвать и переработать!» Миронов обрушился с критикой на проект бюджета-2023

Подготовленный правительством РФ проект федерального бюджета не соответствует реалиям и насущным задачам страны. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на «круглом столе» в Госдуме. По его оценке, документ нужно полностью переработать.

Миронов обратил внимание на первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед Россией. «Первая задача – безусловная победа в рамках СВО, вторая – давно ожидаемая перестройка всей нашей экономики, третья – безусловное выполнение социальных обязательств. И я не увидел решений ни первой, ни второй, ни третьей задачи», – подчеркнул он.

Парламентарий также отметил недостаточность расходов на национальную оборону. «С учетом инфляции в следующие три года на 30% сокращаются вложения в военную науку. Это лишний раз доказывает, что правительство готовило бюджет в каких-то других реалиях. Если не вкладывать достаточно средств в развитие, в том числе военной науки, уже очень скоро мы безнадежно отстанем от требований времени, и завтра у наших врагов появится более эффективное оружие, чем у нас», – считает он.

При этом политик поддержал мнение ряда участников «круглого стола», что общие подходы кабмина к формированию бюджета остались без изменений, хотя нынешняя ситуация кардинально отличается от прежних лет. «Все то же пресловутое бюджетное правило, все та же ущербная налоговая политика, поощряющая экспортеров сырья в ущерб обрабатывающей промышленности, та же экономия на важнейших социальных статьях. Методы и лекала, которые и в других, более благоприятных условиях не давали результата в плане экономического роста и решения социальных проблем. А в условиях военного противостояния и откровенной экономической войны тем более будут бесполезны!» – заявил политик.

«Предлагаю обратиться к председателю правительства с предложением отозвать бюджет, переработать, пересчитать и внести его абсолютно в ином исполнении. Корректировки и поправки этому документу не помогут. Бюджет правительства – это бюджет инерции и поражения. Нам нужен бюджет победы!» – заключил Миронов.

Ранее в Госдуме с критикой проекта бюджета выступили представители фракции КПРФ, которые также предложили кардинально пересмотреть планы правительства. В частности, лидер компартии Геннадий Зюганов заявлял, что политика Минфина РФ «абсолютно не нормальная», а проект бюджета назвал «лажей». «Орут о том, что у них денег нет. У них денег больше, чем надо, но они попадают в чужие карманы, они обслуживают чужие капиталы, они обслуживают войну натовцев против нас. Это абсолютно ненормальная политика», – подчеркивал Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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