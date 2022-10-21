В Подмосковье ранее оправданный присяжными убийца матери приговорен к 15 годам колонии

Житель Подмосковья, ранее оправданный присяжными, при повторном рассмотрении дела приговорен к 15 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что мужчина в сентябре 2017 года избил свою престарелую мать, поскольку был раздражен необходимостью оказывать ей помощь. Тогда женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Через месяц мужчина нанес своей матери множественные удары по голове, телу и конечностям и стал душить жертву. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По решению суда отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

«Ранее на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Московский областной суд вынес оправдательный приговор по указанному уголовному делу, в связи с чем прокуратура области направила апелляционное представление об отмене приговора. По итогам его рассмотрения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции приговор отменен, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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