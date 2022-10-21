«Бесконечная клоунада и череда провалов»: эксперты оценили перспективы британской политики по отношению к России

Смягчение политики Лондона по отношению к России можно ожидать лишь в случае досрочных парламентских выборов, которые может назначить британский король. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов. По их оценке, такое развитие событий, скорее всего, маловероятно.

В частности, политолог Леонид Поляков полагает, что до очередных выборов в парламент ждать каких-то перемен в политике Великобритании не следует. «Хотя досрочные выборы в парламент сейчас вряд ли состоятся, но дело в том, что лейбористы сейчас набирают такую силу – 36 пунктов разрыва между консерваторами и лейбористами. Если действительно удастся лейбористам перехватить политическую инициативу и создать свое правительство, можно надеяться на более здравый подход к тому, что происходит на Украине, и может быть все-таки дистанцирование от американской позиции. Но если консерваторы удержатся еще в течении пары лет, а следующие выборы 23-й год, декабрь, то ожидать радикальных перемен не стоит», – отметил он.

Директор института новейших государств, политолог Алексей Мартынов со своей стороны не исключил, что британский король все-таки может назначить досрочные парламентские выборы. «Это было бы правильно для сохранения стабильности… Не думаю, что сильно бы кто-то рисковал с точки зрения политической стабильности, если бы назначили досрочные выборы. Ну, не будет у них большинства, и слава Богу, они смогут отмыться от этой бесконечной клоунады, бесконечной череды провалов и неуспехов. Начиная с нелепой Терезы Мей и так далее», – считает он.

В то же время директор Центра политической информации Алексей Мухин обратил внимание, что США и Великобритания находятся в острой фазе противостояния с Россией. «Я надеялся, что Лиз Трасс будет осуществлять премьерские полномочия гораздо дольше, потому что она так бодро начала рушить британскую экономику, что это было завораживающим зрелищем. Но, видимо, все-таки здравый смысл где-то в глубине институтов Британии оказался на стороже, и Лиз Трасс с поста премьер-министра просто «попросили», – полагает он.

«Кто бы ни был премьер-министром, мне кажется, что остановить эту машину, которая сейчас несется на всех парах в пропасть, имею ввиду машину британской экономики, будет очень сложно. Можно будет вырулить, но сам факт «Брекзита», когда было подвергнуто сомнению позиционирование Британии как мирового финансового центра, уже стал такой послеродовой травмой, после которой оправиться будет крайне сложно», – считает эксперт.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Выборы нового лидера консерваторов, который автоматически станет главой правительства, состоятся на следующей неделе.

Москва, Мария Соколова

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