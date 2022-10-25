Россию ждет дальнейший рост цен на фоне ослабления рубля – прогноз эксперта

Россиянам нужно готовиться к ослаблению курса рубля и дальнейшему росту цен, считает директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Согласно его прогнозу, Банк России, вероятно, откажется от дальнейшего понижения ключевой ставки, после чего последует отказ банковской сферы от сокращения кредитных ставок.

«Мы сейчас наблюдаем очень интересные факторы, которые сойдутся в конце года. Это ограничение со стороны Евросоюза на экспорт российской нефти. Здесь все во многом будет определяться конъюнктурно – то есть, наше правительство будет принимать некоторые шаги, связанные и с бюджетным правилом с учетом сокращения доходов от экспорта углеводородов уже по факту свершившихся действий. Конечно же возникают определенные риски. Некое ослабление рубля по отношению к основным валютам будет происходить», – пояснил Кабаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как отметил финансист, ослабление рубля к концу года приведет к ускорению инфляции. «Мы не производим такое количество товаров в российской экономике – в первую очередь, это относится к непродовольственному сегменту и рост цен здесь может произойти», – уточнил он.

«По продовольственным товарам у нас ситуация во многом связана с внутренним рынком. Здесь стоит учитывать рост затрат, связанных, в том числе, с ростом цен на бензин. Что бы ни происходило на внешних рынках – цены на нефть растут-снижаются – российские цены на бензин и дизельное топливо все равно продолжают расти. В этом отношении, конечно, факторы производства здесь будут определяющими. Так что на продовольственные товары мы тоже в 23-м году увидим небольшой рост», – прогнозирует эксперт.

Говоря о предстоящем 28 октября заседании Совета директоров Банка России, Кабаков высказал мнение, что снижения ключевой ставки, скорее всего, больше не будет. «Сейчас меняется денежно-кредитная политика Центробанка. В преддверие заседания ЦБ мы все будем внимательно следить. Видимо, ЦБ уже не будет ставку понижать. В этом отношении стоит ожидать неких трансформаций на финансовых рынках, на депозитном рынке. Вполне вероятно, что банки перестанут уже понижать ставки, и мы увидим некую стабилизацию на банковском сегменте», – заключил эксперт.

По данным Банка России, в сентябре инфляция составила 13,7%, курс доллара на сегодня – 61,16 рубля. Ключевая ставка с 19 сентября установлена на уровне 7,5%.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подтвердил, что его ведомство ожидает ослабления отечественной валюты. К 2025 году прогнозируется курс доллара на уровне 72 рублей.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление – с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы», – говорил министр.

Москва, Мария Соколова

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