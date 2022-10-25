Под прикрытием защиты государства: в Госдуме заявили о резком росте лоббизма частных интересов

В нижней палате российского парламента за последние полгода под прикрытием специальной военной операции (СВО) резко увеличилось количество лоббистских законопроектов, направленных на частные коммерческие интересы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, самым ярким примером являются принятые в первом чтении поправки в закон о рекламе.

Даванков пояснил, что лоббисты рекламного законопроекта избрали «самую жесткую версию того, что можно было предположить». «На моей памяти давно не было такого, чтобы какую-то коммерческую организацию назначали оператором, чтобы управлять всем рынком… Законопроект очень важный для отрасли – может лишиться своей работы тысячи людей, более 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства также останутся за бортом. Это действительно прецедентный законопроект, в котором мы все четыре фракции стараемся всеми силами, чтобы этот законопроект не был принят», – подчеркнул он.

При этом вице-спикер Госдумы обратил внимание на рост числа таких законодательных инициатив за последнее время. «Количество лоббистских законопроектов увеличилось за последние полгода. Нам крайне неприятно видеть, когда под предлогом того, что это необходимо стране в рамках СВО, реализуются какие-то лоббистские законопроекты. Это неправильно. Таких сейчас несколько. Есть закон о добыче рыбы на Дальнем Востоке, где тоже субъекты малого и среднего предпринимательства могут лишиться (работы) – просто целые деревни могут уезжать…. Есть реализация каких-то не очень правильных проектов с привлечением силовиков в Ставрополье особенно, в Краснодарском крае очень много. Просто увеличилось кратно… О газировке сейчас там законопроект о сахаре, много таких законопроектов», – отметил он.

В этой связи парламентарий подчеркнул, что на фоне такого лоббизма разработанный правительством РФ проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку не направлен на развитие экономики. «Доходные статьи может немножко оптимистичны, мягко скажу, а для того, чтобы экономика росла, нужно дать больше свободы бизнесу, – не «кошмарить» бизнес, нужно продлить моратории, которые сейчас есть на проверке, а не подрывать всеми возможными способами доверие к государству у бизнеса. И так сейчас непросто», – подчеркнул Даванков.

Ранее сообщалось, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы. Фракция ЛДПР не голосовала за документ. Подавляющее большинство членов ассоциации операторов наружной рекламы высказались против принятых в первом чтении поправок, так как они способствуют уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» подготовил на эту тему доклад, в котором эксперты проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что окончательное решение по этому документу может наглядно показать, по какой траектории будет развиваться российская экономика – «иранский» сценарий или новый НЭП.

Москва, Мария Соколова

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