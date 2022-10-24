«Иран 2.0» или второй «НЭП»: Россия на экономическом перепутье

Обострение внешнеполитических вызовов после начала специальной военной операции на Украине создает сильный соблазн для упаковки частного коммерческого интереса в форму заботы о безопасности государства. Ярким примером такого развития событий стал скандал вокруг «кулуарных» поправок в закон о рекламе. Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что окончательное решение по этому документу может наглядно показать, по какой траектории будет развиваться российская экономика – «иранский» сценарий или новый НЭП.

Речь идет о проекте поправок к закону «О рекламе», который был внесен с игнорированием значительной части сложившихся правил игры. Документ за авторством единственного депутата Артема Кирьянова был принят к голосованию без нулевого чтения и без подготовки отзыва правительства к первому чтению. В результате пленарное обсуждение оказалось крайне сумбурным и скандальным. По его итогам 15 июля 2022 года ни одна депутатская фракция, кроме «Единой России», не поддержала законопроект. Более того, поддержка «ЕР» тоже не была единодушной.

Согласно этому документу, предполагается создание «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», который наделяется несвойственными для коммерческой организации регуляторными функциями, а также исключительными монопольными правами и преференциями как в отношении других участников отрасли электронной рекламы, так и в отношении земельных собственников, в т.ч. муниципалитетов».

Эксперты рекламного рынка чаще всего в качестве главного бенефициара этого законопроекта называли компанию – Russ Outdoor. В августе ее директор Роберт Мирзоян дал развернутое интервью РБК, в котором положительно высказался об идее депутата Кирьянова о создании единого оператора на рекламном рынке. «Особенный плюс в законопроекте – единое программное обеспечение, единый софт», – пояснил бизнесмен.

Так или иначе, как отмечают авторы доклада, такие планы впервые за долгое время встретили консолидированное противодействие множества различных политических и экономических групп, отраслевых союзов и ключевых бизнес-ассоциаций, а также представителей региональной власти. Негативный отзыв дали власти регионов, где сосредоточено более 60% цифровой наружной рекламы (Москва, Московская область, Санкт-Петербург), а также руководство крупных муниципалитетов – более 58.

В числе нареканий – новые правила монополизируют рынок и способны ухудшить положение нескольких тысяч коммерческих организаций в области наружной рекламы и частных объявлений граждан, и формально противоречат закрепленным правительством принципам «регуляторной гильотины», призванной сократить избыточное регулирование и барьеры для бизнеса.

Как пояснили эксперты «Минченко консалтинг», закон об электронной рекламе и электронных объявлениях может стать прецедентным. «Практика искусственной монополизации может перекинуться на другие рынки, что создаст для игроков, имеющих лоббистский потенциал, идеальные возможности для манипулирования доминирующим положением и ликвидации, в той или иной форме, конкурентов», – пояснили авторы доклада.

«Ситуация с поправками в закон о рекламе важна не столько с точки зрения судьбы конкретной отрасли, сколько в принципе как модель для выбора сценариев дальнейшего развития российской экономики и ставит перед нами серьезнейшие вопросы», – констатировали эксперты.

В числе таких принципиальных вопросов: нужно ли сохранение экономической конкуренции, или ради контроля (или иллюзии контроля) стоит перейти к модели отраслевых монополий? Оправдано ли в условиях СВО отходить от процедуры принятия законов, в том числе и не срочных, или необходимо четко придерживаться технологии «нулевого чтения» и оценки регулирующего воздействия до внесения потенциально спорных законопроектов? Влияет ли на поведение законодателей негативная общественная реакция и насколько значима публичная критика тех или иных инициатив? Насколько весомо на федеральном уровне мнение регионов и органов местного самоуправления или им можно пренебрегать? Готов ли Совет Федерации выполнять свою роль «палаты регионов» и блокировать ущемляющие права субъектов инициативы?

«Именно потому, что ответы на эти вопросы важны для экономики в целом, столь активно выступили против самой инициативы и технологии ее реализации не только участники рынка рекламы, но и отраслевые и деловые ассоциации, регионы и МСУ, представители экспертного сообщества, депутаты разного уровня, представляющие все парламентские партии. Сам факт активной и содержательной дискуссии внушает оптимизм и надежду на эффективность заложенной в Конституции РФ системы сдержек и противовесов», – отмечается в докладе экспертов «Минченко консалтинг».

В настоящее время тайминг рассмотрения законопроекта перестал быть экстренным и постепенно входит в нормальное, стандартное русло. Формально процесс получения поправок к законопроекту продлен до ноября, однако вполне может оказаться, что систематизация и уточнение поправок растянется до декабря 2022 года или вообще сдвинется «далеко вправо».

Москва, Светлана Антонова

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