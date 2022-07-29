«Наскоком, втихаря»: в Госдуме назвали чисто лоббистскими поправки в закон о рекламе

Принятые Госдумой в первом чтении поправки в закон о рекламе, подразумевающие монополизацию рынка классифайда и наружной рекламы, являются результатом лоббизма и не направлены на развитие страны. Об этом накануне на «круглом столе» заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Игорь Ананских. По его оценке, принятие документа приведет к социальной напряженности, увольнению более 100 тысяч работников, а также сокращению местных бюджетов.

«Давайте называть вещи своими именами. Это чисто лоббистский закон, которого не должно быть у нас в Госдуме. Потому что на сегодняшний день некоторые товарищи хотят одним махом, одним законом, через одного товарища, убить сразу, монополизировать два рынка – рынок классифайда и наружной рекламы. В принципе два разных рынка. Показалось, одного мало, поэтому они решили сразу два – чтоб два раза не вставать», – заявил Ананских.

Парламентарий обратил внимание, что пояснительная записка к законопроекту «ни коим образом не отражает» заявленных целей. «Более того, она коверкает смысл того, что написано в самом законе. Безусловно идет разговор о монополии на двух рынках, который позволит на ровном месте обогатиться одним компаниям. Уйдут с рынка десятки, сотни компаний чисто российских в наружной рекламе, где на сегодняшний день чисто малый и средний бизнес, которые сами инвестируют в развитие и пытаются сделать его максимально прозрачным и правильным», – пояснил он.

При этом депутат отметил, что законопроект не обсуждался в профильных комитетах и не был представлен правительству. «Это чисто лоббистский закон, который совершенно неожиданно появился на внеочередном заседании Госдумы, потому что обычно все такие важные законопроекты очень долго обсуждаются и с правительством, и с бизнесом, и получается общественное мнение по этому поводу. Здесь же все прошло наскоком, втихаря», – констатировал он.

«Госдума – это орган, который принимает государственные законы, направленные на развитие страны. А в данной ситуации мы видим, что все наоборот. Это монополизация, уменьшение налогов в местные бюджеты, это более 100 тысяч людей – на улице, и безусловно социальная напряженность, потому что понятно, что мы опять перейдем к объявлениям на стенах и недовольству дворников», – заключил Анаских.

Ранее сообщалось, что 13 июля поправки в закон о рекламе внес в Госдуму депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. 15 июля документ был принят в первом чтении. Законопроект, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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