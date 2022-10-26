«Страна как вымирала, так и будет продолжать…» Зюганов предложил отправить главу Минфина РФ под трибунал за бюджет-2023

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, который сегодня одобрен Госдумой, способствует вымиранию страны и создает условия для саботажа поставленных главой государства задач. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его оценке, одного из главных разработчиков документа – министра финансов РФ Антона Силуанова – надо отправить под трибунал.

Зюганов обратил внимание, что в проекте бюджета нет главного – представления правительства, «как мы выйдем из системного кризиса». «Я полагал, что [премьер-министр Михаил] Мишустин и его команда отнесутся очень серьезно к внесенному бюджету, но команда Силуанова победила и в этот раз. Первая и главная проблема, что этот бюджет абсолютно оторван от интересов трудящихся нашей страны. Страна как вымирала, так и будет продолжать вымирать при таком финансировании и поддержке граждан. Как жили в среднем на 20 тысяч рублей не менее полстраны, так и будут жить. Как олигархия грабила страну, а у нас в стране 100 долларовых миллиардеров имеют уже богатств больше, чем все остальные граждане вместе взятые – мы по этому показателю стали чемпионами. Ни в одной стране мира нет такого вопиющего раскола и безобразия. Как плохо учили детей, так и будут плохо учить… Как вымирали русские, а они вымирают в 3-4 раза быстрее, так и будут вымирать», – заявил лидер КПРФ.

По его мнению, заложенные в бюджет параметры не способствуют развитию страны. «Если наступает сложная обстановка, все страны мира берут ресурсы, максимально мобилизуют и консолидируют, и определяют приоритеты. Даже в этом бюджете доля бюджетных расходов на эти цели не увеличивается, а сокращается. Это означает – те, кто писал изначально бюджет, решили все сделать, чтобы страна не развивалась, а дальше деградировала… Идет урезание там, где урезать нельзя и невозможно. Если возьмете здравоохранение и фармацевтику, фармацевтика вообще ликвидируется как класс. Это в стране, в которой 8 таблеток иностранных из 10-ти, а в остальных двух – субстанции иностранные. Ну, не дай Бог, если наложат санкции на поставку лекарственных средств… Что будем делать? – хотел бы спросить и у Силуанова, и у всех остальных, кто отвечает за эту строчку в правительстве», – подчеркнул Зюганов.

«Стране не на чем летать, 9 самолетов из 10-ти иностранные. В прошлом году уговорил Мишустина, пошли навстречу, 100 млрд нашли для электроники и всего остального, поддержали авиацию. Открываю этот раздел в новом бюджете… ну, кто там командует? Силуанов командует. Открываю кудринское заключение Счетной палаты – это его политика, его воспитанники, но продолжают ту же самую линию эти пораженцы из 90-х, которые с Ельциным продали страну, пропили и размотали, и продолжают эту политику в условиях войны», – сказал политик.

«Хочу обратиться к президенту. Я бы такой бюджет не подписал. Вы поставили задачу в послании абсолютно объективную – выйти в пятерку наиболее ведущих стран и экономик. Согласен абсолютно. Но для этого надо выходить на мировые темпы экономического развития. Мировые были 3% с лишним. У нас за 10 лет 0,9% под руководством Силуанова. Значит – мы отстаем. И отстаем с каждым годом все дальше. Российская империя производила в 1913 году в 2 раза больше, чем нынешняя Россия, РСФСР производила в 5 раз больше, Советский союз – в 10 раз больше. Каким образом мы будем входить в «пятерку» в 1%? В этом бюджете будет еще хуже. Открывайте раздел экономика – там шиш в масле!» – констатировал Зюганов.

При этом парламентарий полагает, что «инновационная экономика вообще ликвидируется как класс». «Извините, не понимаю логику тех, кто это делал. Если они сознательно делали, их надо под трибунал отправлять. Если они не понимают, их давно надо выгнать», – заявил он.

«И так вот по каждому разделу проходишь и становится плохо, потому что, вообще-то говоря, это наш общий кошелек. Из этого общего кошелька вместо того, чтобы в условиях войны, когда на вас наложили 12 тысяч санкций, взять и прижать, чтобы не вывозили капиталы… После дефолта никто не вывозил при Примакове – сократили резко отток капитала. Никакой инфляции не было, хотя денег напечатали много, но деньги отдали под конкретную программу, конкретному директору с персональной ответственностью и с личным отчетом каждые две недели. Кто вам не дает решить проблему? Из страны, по линии ЦБ прогноз, 260 млрд еще (вывезут) и 350 млрд долларов застряли там. А вчера сидят европейцы и думают, как это дело украсть и поделить между собой, прикрываясь войной на Украине», – пояснил лидер КПРФ.

«И вот это все вместе взятое почему-то называется бюджетом... Хочу обратиться к [спикеру госдумы Вячеславу] Володину. Ведь мы тут проводили одни слушания за другими, «круглые столы» – все прекрасно, рекомендации написали, отдали. Кто им мешал… [лидер «Справедливой России – За правду» Сергей] Миронов, мы (КПРФ), у них есть программа, у нас бюджет есть… давайте вместе сядем обсудим. Говорят, денег нет. У страны дополнительно на сегодня есть 118 трлн рублей. Можно завтра бюджет развития сделать – 40-45. Мы его предлагали, он готов на столе с пакетом законов. Давайте все вместе проводить новую финансово-экономическую политику. Нам нужен бюджет развития, бюджет победы – это вопрос нашего выживания», – заключил Зюганов.

Сегодня Госдума большинством голосов поддержала правительственный проект федерального бюджета. Ранее фракция «Единая Россия» назвала этот документ «сбалансированным» и выразила готовность консолидировано голосовать за. В поддержку также высказались представители «Новых людей» и ЛДПР. Кроме коммунистов, против высказались «эсеры».

Москва, Мария Соколова

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