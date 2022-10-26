В Минобороны заявили, что не разговаривали с депутатом ГД об отсрочке для отцов двух детей с беременной женой

Замминистра обороны России Николай Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной, утверждавшей что после ее разговора с ним было принято решение об освобождении от мобилизации отцов двух детей с беременными женами. Об этом он заявил сегодня журналистам, сообщает «Интерфакс».
«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не был», – сказал Панков.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Останина, ссылаясь на разговор с Панковым, сообщила в своем телеграм-канале, что Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих появления третьего ребенка.
«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята!», – написала парламентарий.
«Также в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!», – добавила она.
Останина подчеркнула, что Минобороны попросило ее не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации» до окончания спецоперации, поскольку директива действует до окончания СВО.
«Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», – отметила она.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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