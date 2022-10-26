Госдума одобрила поправки в законы о добровольцах

Сегодня Госдума дополнила во втором чтении законодательные акты РФ положениями о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам (ВС) РФ. После окончательного принятия нормы будут распространяться на всех, кто стал добровольцем с начала специальной военной операции.

В документе поясняется, что добровольческие формирования могут создаваться Минобороны (МО) по решению президента. Их численность, организация, районы действий, задачи, порядок управления, а также срок использования будут определяться МО, исходя из поставленных перед Вооруженными силами задач. МО будет отвечать и за порядок обеспечения вооружением и техникой, оказание медицинской помощи и денежных выплат.

Добровольцы будут наделены статусом военнослужащих по контракту. Им может стать любой гражданин РФ, заключивший контракт о пребывании в таком формировании, а также военнослужащие, направленные Минобороны.

Поправками также вводятся социальные гарантии для добровольцев и их семей, предусмотренные законом «О статусе военнослужащих». Их денежное содержание будет не ниже размеров зарплат военнослужащих-контрактников. Наряду с этим МО может устанавливать для добровольцев и другие денежные выплаты. Обязательное личное страхование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом будет бесплатным.

В случае гибели добровольца члены его семьи получат право на денежное содержание и другие выплаты, положенные добровольцу и не полученные им до дня гибели, полностью за весь месяц, в котором он погиб. Также всем членам его семьи в равных долях будет выплачено единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

Если доброволец будет признан не годным к службе из-за ранения, травмы, контузии или полученного при исполнении обязанностей по контракту заболевания, ему будет выплачено единовременное пособие в размере 2 млн рублей.

Как пояснили авторы законопроекта, его нормы будут распространяться на всех вступивших в добровольческие формирования с 24 февраля.

Ранее сегодня стало известно, что правительство России выдало положительное заключение на законопроект о признании добровольцев, участвующих в СВО на Украине, ветеранами боевых действий. Как уточнила пресс-служба кабмина, речь идет о поправках в закон о ветеранах.

Москва, Мария Соколова

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