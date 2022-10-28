Нижняя точка спада российской экономики придется на середину следующего года – Набиуллина

Нижняя точка спада российской экономики придется на середину 2023 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года», – сказала Набиуллина.

По ее словам, динамика восстановления экономики станет положительной ближе к концу 2023 года. «Спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности. Прогноз по ВВП на следующий год оставлен без изменений – сокращение на 1-4%. В четвертом квартале динамика станет положительной», – уточнила глава ЦБ.

Москва, Мария Соколова

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