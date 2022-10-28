российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 16:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Нижняя точка спада российской экономики придется на середину следующего года – Набиуллина

Эльвира Набиуллина Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя точка спада российской экономики придется на середину 2023 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года», – сказала Набиуллина.

По ее словам, динамика восстановления экономики станет положительной ближе к концу 2023 года. «Спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности. Прогноз по ВВП на следующий год оставлен без изменений – сокращение на 1-4%. В четвертом квартале динамика станет положительной», – уточнила глава ЦБ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за несколько лет / Бежавшие от мобилизации россияне сняли с банковских счетов почти полтриллиона рублей / «Отчаянно пытаются не дать развиваться нашей экономике». Россию готовят к финансовой катастрофе? / «Наносят вред экономике»: депутат Госдумы разоблачил финансовую политику ЦБ и Минфина РФ / Центробанк хочет отменить часть мер поддержки участников финансового рынка / ЦБ РФ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент / «Гарвардские мальчики» никак не уходят от рекомендаций МВФ»: в Госдуме возмущены вывозом миллиардов долларов из России / В ЦБ предупредили о рисках при снятии денег с банковского счета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,