Племянник зарезал пенсионерку на западе столицы

Столичные правоохранители задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 31 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Боженко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1954 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области туловища. По подозрению в совершении преступления задержан племянник погибшей 1999 года рождения», – говорится в сообщении.

Кунцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавили в СК

Москва, Андрей Дорофеев

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