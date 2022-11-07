Еврокомиссия анонсировала очередной транш помощи киевскому режиму

Еврокомиссия (ЕК) намерена до конца текущего года перечислить Украине очередной транш в 3 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.

«Мы уже выделили 1 миллиард евро в августе, в октябре… мы выплатили ещё 2 миллиарда. И до конца года дополнительные 3 миллиарда будут выделены. Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро», – цитирует РИА «Новости» заявление представителя ЕК на брифинге.

Как отмечается, «работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего исключительного пакета макрофинансовой помощи продолжается», и идёт «параллельно» с работой над поддержкой Украины на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»