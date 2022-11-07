российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 17:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Еврокомиссия анонсировала очередной транш помощи киевскому режиму

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия (ЕК) намерена до конца текущего года перечислить Украине очередной транш в 3 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.

«Мы уже выделили 1 миллиард евро в августе, в октябре… мы выплатили ещё 2 миллиарда. И до конца года дополнительные 3 миллиарда будут выделены. Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро», – цитирует РИА «Новости» заявление представителя ЕК на брифинге.

Как отмечается, «работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего исключительного пакета макрофинансовой помощи продолжается», и идёт «параллельно» с работой над поддержкой Украины на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербы покинули косовский спецназ и компанию, обеспечивающую безопасность международной миссии EULEX / 80% жителей Европы вынуждены значительно сократить расходы / Косовские сербы покидают все структуры «власти» самопровозглашенной республики / Банк Англии повысил ставку максимально за 30 лет / МИД выразил протест британскому послу из-за причастности к атаке на бухту Севастополя / Сербия после 22-летнего перерыва восстанавливает прямое авиасообщение с Китаем / Запад делает все для сближения Москвы и Белграда, – глава МИД Сербии / Цены на газ подскочили вдвое в связи с похолоданием в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа,