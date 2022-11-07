Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о подготовке удара по гражданским объектам на территории России

Украинское командование готовило диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает «РИА Новости».

Военнослужащий украинской армии, добровольно сдавшийся в плен, рассказал о планах командования ВСУ нанести удар по территории России. Для этого они планировали проникнуть в страну на военной технике с российской символикой.

«Насколько мне известно, украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», – сообщил военнопленный.

Старший лейтенант Ткачук Павел Андреевич, командир третьего взвода третьей роты первого механизированного батальона 53-ей механизированной бригады ВСУ, также сообщил, что сдался в плен российским бойцам возле поселка Опытное на бахмутском направлении.

«Много кто сбежал и был ранен, после чего начался обстрел из АГС, мы спрятались в укрытие. Нас заметили и сказали либо сдаваться, либо будем уничтожены. Было принято решение сдаться, сдать оружие. Моральный дух был довольно низкий, мало кто хотел оставаться на позициях», – рассказал украинец.

По его словам, бойцы давно находятся на позициях и устали от ведения боевых действий. При этом вновь прибывшие не хотят жертвовать собой, поскольку понимают неизбежность поражения. В связи с этим было принято решение сдаться в плен.

Москва, Екатерина Попова

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