Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и вошли в поселок Белогоровка на трассе Бахмут-Лисичанск. В настоящее время передовые отряды «вагнеровцев» ведут бои в южной части поселения. Об этом в своем Telegram-канале «Брюссельский связной» сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

Попытки овладеть населенным пунктом, который украинская армия превратила в мощный укрепрайон, шли на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее, усилия подразделений ВС РФ на данном направлении оказались безуспешными. Лишь переброска штурмовых отрядов добровольцев из состава ЧВК «Вагнер», которые специализируются на штурме укрепленных позиций, позволила переломить ситуацию.

Как сообщил военкор Симонов, информация об участии в штурме Белогоровки 6-го казачьего полка не подтвердилась. По факту поселок был освобожден лишь силами российской ЧВК.

«По моим данным непосредственно от «музыкантов», информация о заходе в Белогоровку 6-го казачьего полка или любых других подразделений ЛДНР является неверной. В населенном пункте сейчас работают только «вагнера»», – написал он.

Белогоровка является важным населенным пунктом на подступах к Соледару. После освобождения населенного пункта у «вагнеровцев» и других российских частей появится возможность продвижения на северо-запад – в направлении Веселого и на юго-запад по трассе в сторону Яковлевки. Эти поселки прикрывают Соледар, который обеспечивает левый фланг украинских сил, которые обороняются в Бахмуте (Артемовск).

В то же время штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку укрепрайонов южнее Бахмута, что позволит начать штурм этого стратегически важного узла обороны ВСУ в Донбассе.

Донецк, Екатерина Попова

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