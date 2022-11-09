Володин назвал причины поражения демократов на выборах в Палату представителей США

Экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти стали причинами того, что Демократическая партия США потеряла большинство в Палате представителей. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал сегодня в своем Telegram-канале.

К экономическим проблемам, которые повлияли на исход голосования, спикер ГД отнес, в частности, инфляцию «имени Байдена», которая побила рекорды за последние 40 лет.

«Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире. За последние два года напечатано более 6 трлн ничем не обеспеченных долларов. Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам. Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов – это 137% от ВВП США», – добавил Володин.

Внутренний раскол, по его мнению, обусловлен тем, что руководство страны многие годы сталкивало американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, а также по политическим предпочтениям.

«Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США», – констатировал председатель Госдумы.

Он считает, что двухпартийная система лишь усугубила ситуацию. При этом недоверие к власти усиливает досрочное (от 4 до 45 дней) голосование и пересылка бюллетеней по почте, «отсутствие контроля и прозрачности выборов».

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», – уверен Володин.

При этом он особо отметил, что «поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера».

Москва, Андрей Дорофеев

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