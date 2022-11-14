Мосгорсуд вынес приговор по делу о тройном заказном убийстве 10-летней давности

Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы 52-летнего жителя Ставропольского края, признав его виновным в организации тройного убийства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что в октябре 2004 года у Андрея Куркина возник конфликт с партнером по бизнесу, который, заподозрив его в присвоении денежных средств и продукции их совместного предприятия, расположенного в г. Невинномысске, фактически отстранил Куркина от его деятельности. Мужчина принял решение совершить убийство бизнес-партнера и с указанной целью обратился к своему знакомому, который за вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США согласился помочь ему и подыскал исполнителя убийства – ранее судимого жителя Москвы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Соучастники, дождавшись, когда жертва приедет в Москву, под предлогом ночевки пригласили последнего и сопровождавшего его лица на дачу, расположенную в Раменском районе Московской области. Там совершили убийство мужчин, а также их попутчицы, ставшей случайным свидетелем, расстреляв их из пистолета «ТТ», после чего закопали трупы в заранее приготовленной яме в лесополосе.

Сообщники Куркина, как уточнили в прокуратуре, уже осуждены за совершение этого преступления к длительным срокам лишения свободы.

Суд приговорил организатора убийства к 17 годам лишения свободы, из которых первые 10 лет он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»