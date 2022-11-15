Госдума приняла закон о едином пособии семьям с детьми

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о государственном пособии гражданам, имеющим детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей».

Единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки, в том числе, ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

«Еще одно важное решение – семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка, – сказал Володин. – Это станет существенным подспорьем для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Проект закона о государственном пособии гражданам, имеющим детей был внесен в Думу вместе с проектом федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Москва, Андрей Дорофеев

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