Диалог Москвы с Вашингтоном по Украине невозможен, – замглавы МИД России

Переговоры Москвы с Вашингтоном по украинской проблеме невозможны. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, «по Украине с ними просто не о чем говорить».

«Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции», – цитирует Рябкова ТАСС.

В то же время замглавы МИД подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от контактов с Вашингтоном.

«Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем», – сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли российско-американские контакты на более высоком уровне после заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в Каире.

Ранее Рябков в интервью RTVI также не исключил разрыв внешнеполитических отношений России и США, но при этом добавил, что это не в интересах РФ.

«Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход», – сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, коммуникация и диалог между странами нужны, однако если в какой-то момент американцы посчитают иначе, то «дело кончится разрывом».

Москва, Светлана Антонова

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