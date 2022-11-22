российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 ноября 2022, 18:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Проще пошарить по карманам граждан?» Повышение тарифов ведет к системному недовольству россиян

Повсеместное повышение тарифов в России негативно сказывается на уровне жизни граждан и создает предпосылки для формирования системного недовольства. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его оценке, дополнительные средства можно найти без повышения расценок – за счет усиления контроля над бюджетными тратами.

«Увеличение тарифов на услуги ЖКХ, проезд по платным дорогам, парковочные места, индексация стоимости проезда на МЦД в зависимости от зон и… на этом список повышений цен не заканчивается. Мы в СПЧ уже обращали внимание Правительства, что на фоне СВО, а также понижения доходов граждан и роста цен даже минимальные повышения тарифов воспринимаются россиянами негативно и серьезно сказываются на уровне их жизни. Тем самым создаются предпосылки для формирования системного недовольства и ещё более явного расслоения общества, что естественно совершенно не нужно, особенно в сегодняшней ситуации», – заявил Кабанов в своем телеграм-канале.

Правозащитник обратил внимание, что дополнительные средства можно найти «за счет усиления контроля над бюджетными тратами, повышения их эффективности и целесообразности». «При этом я не заметил, чтобы хоть кто-нибудь озаботился вопросом анализа крупных проектов/бюджетных трат на предмет целесообразности и своевременности. А тема об ужесточении ответственности за нецелевое использование и хищение бюджетных средств вообще не обсуждается, так же, как и персональная ответственность за качество выполнения поставленных задач», – подчеркнул он.

«Проще пошарить по карманам граждан? Неправильный это подход, особенно сегодня», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В ФРГ инфляция выросла до рекордных 11,6% / Экономист предсказала рост цен на мясо в начале 2023 года / В России резко выросли цены на медицинские услуги / Косметика – на 25%, одежда – на 20%: Свердловскстат рассказал о росте цен / Инфляция в России замедлилась до 13% / Во Франции инфляция превысила прогнозы и достигла 7,1% / В свердловских магазинах снова дорожает детское питание / Токио готовит пакет мер на 25 трлн иен для компенсации инфляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ, Рост цен,