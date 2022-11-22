Госдума одобрила запрет взыскивать долги с пенсий по инвалидности

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете взыскания в счет уплаты долгов Федеральной службой судебных приставов пенсий детей с инвалидностью и инвалидов, признанных недееспособными. Такая же мера будет действовать и в отношении социальных доплат к их пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что назначенная ребенку-инвалиду или тем, кто признан недееспособным, пенсия может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов, что делает средства незащищенными от взысканий при каких-либо исполнительных процедурах. «Мера защитит права несовершеннолетнего ребенка-инвалида, инвалида, признанного в установленном законодательством РФ порядке недееспособным, от взыскания в обоих случаях: когда должником является законный представитель (родитель, опекун, попечитель), а также когда должником является ребенок-инвалид или инвалид, признанный в установленном законодательством РФ порядке недееспособным», – отмечено в документе.

Кроме того, как поясняется, законопроект защитит от взыскания все федеральные и региональные доплаты к пенсии детей-инвалидов и признанных недееспособными граждан.

Москва, Мария Соколова

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