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Вторник, 22 ноября 2022, 18:26 мск

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Военным пенсионерам планируется сохранить повышенные пенсии при возобновлении службы

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает сохранение повышенной пенсии военным пенсионерам при возобновлении службы в период ведения Вооруженными силами контртеррористических и иных спецопераций. Документ касается, в том числе, пенсионеров правоохранительных и силовых структур. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отмечается в проекте, пенсия по выслуге лет гарантирует сохранение определенного уровня материальной поддержки с учетом занимаемых на день увольнения должности и воинского звания. При этом среди военных пенсионеров есть граждане, готовые проходить службу в период контртеррористических и иных операций на должностях с окладом ниже тех, на основании которых им рассчитывалась пенсия. Однако по действующему законодательству после окончания ими службы при возобновлении выплат расчет пенсии будет основываться на меньшем окладе и ее размер будет ниже.

«Представляется, что указанное правовое регулирование не отвечает принципу социальной справедливости», – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно внесенному документу, при возобновлении выплаты пенсии лицам из числа указанных, которым она была приостановлена при поступлении на военную службу в период ведения спецопераций, учитываются оклады, соответствующие воинским должностям и званиям и применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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