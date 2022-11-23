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Среда, 23 ноября 2022, 17:08 мск

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Госдума снова «заморозила» накопительную пенсию – теперь до 2026 года

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении продлила «заморозку» накопительной части пенсии до конца 2025 года. Как заявили в правительстве РФ, такая норма «значительно уменьшает объем трансферта» на обязательное пенсионное страхование из федеральной казны в бюджет Пенсионного фонда РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2014-2024 годах страховые взносы на обязательное пенсионное страхование учитываются, исходя из направления «полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».

«Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 – 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», – говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявлял, что очередная заморозка накопительной части пенсии подчеркивает проблемы пенсионной системы, которая нуждается в «перезагрузке», а уровень доверия граждан к негосударственным пенсионным фондам сегодня, по его выражению, «ниже плинтуса».

Аналогичного мнения придерживаются также представители других фракций, но не думского большинства в лице «Единой России».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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