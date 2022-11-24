Госдума единогласно одобрила в окончательном чтении запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Сегодня Госдума единогласно приняли в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых.

Закон предполагает включение подобных сайтов в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а также запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих запрещенную информацию. На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено.

Также законом расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

Также в третьем чтении одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн – для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 400 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ.

Стоит отметить, что во втором чтении депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предлагала ввести также уголовную ответственность, однако эта поправка не была поддержана.

Москва, Светлана Антонова

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