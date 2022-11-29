Правительство поддержало законопроект о введении новых статей УК о диверсионной деятельности

Правительство России поддержало с учетом замечаний законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о дополнении Уголовного кодекса РФ несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества. Как сообщает ТАСС, соответствующий отзыв подготовила комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета представленных замечаний», – указывается в документе.

Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новыми статьями – ст. 281.1 «Содействие диверсионной деятельности», ст. 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», а также ст. 281.3 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Согласно законопроекту, совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии предлагается считать обстоятельством, отягчающим наказание.

Кроме того, в УК РФ предлагается прописать отдельную статью 151.3, предусматривающую санкции за организацию деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к совершению действий, «представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других лиц».

Однако в кабмине указали, что предлагаемая статья требует дополнительного обоснования, так как криминализирует такие деяния, как «организация деятельности» и «содействие деятельности», опасной для жизни и здоровья несовершеннолетних и других лиц, но при этом кодекс не предусматривает соответствующего уголовно-правового запрета на осуществление такой деятельности. Более того, указывается в проекте отзыва, отдельные деяния, предусмотренные новой статьей, сегодня могут быть квалифицированы как организация, пособничество или подстрекательство к совершению преступлений против жизни и здоровья либо против семьи и несовершеннолетних.

Помимо этого, указывают в кабмине, новая статья УК 151.3 предполагает, что субъектом преступления будет признаваться лицо, достигшее возраста 16 лет. Однако, отмечается в проекте отзыва, в аналогичных действующих статьях кодекса, связанных с наказанием за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, субъектом является лицо, достигшее возраста 18 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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