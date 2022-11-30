Тяга к «родным осинам» подвела жителя Люберец, расстрелявшего 19 лет назад двух человек

Правоохранители задержали жителя Подмосковья, находившегося в розыске за убийство, совершенное 19 лет назад. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«6 декабря 2003 года мужчина, находясь на привокзальной площади в городе Реутове, на почве произошедшего конфликта произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двоих человек. От полученных ранений один из пострадавших скончался в больнице, второй потерпевший благодаря оказанной медицинской помощи выжил», – говорится в сообщении ведомства.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам. Однако в ходе работы межведомственной группы, занимающейся расследованием преступлений прошлых лет, была установлена причастность жителя Люберец, находившегося в федеральном и межгосударственном розыске, к совершению убийства.

Следователям также удалось установить, что мужчина посещал адрес фактической регистрации, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Ранее мужчине заочно было предъявлено обвинение.

47-летнему фигуранту, обвиняемому в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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